Фехтовальщица из Карелии взяла два золота на турнире в Петербурге

Петрозаводчанка Алина Лаппо привезла две золотые и одну серебряную медаль с турнира по историческому средневековому бою «Битва на Неве», который прошел в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.

Девушка сражалась в номинациях «Щит и меч», «Баклер и меч» и «Длинный меч». Поединки проходили на стальном оружии в рыцарских доспехах. Алина провела более 15 поединков и блестяще справилась с поставленной задачей, отметила тренер спортсменки Галина Кохвакко.

Алина Лаппо является действующей чемпионкой мира в данной фехтовальной дисциплине.