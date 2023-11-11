Кандидаты в мэры начали представлять программы развития Петрозаводска

Начался этап собеседований с претендентами на должность главы Петрозаводска. Всего на пост мэра претендуют восемь человек, двое из них в минувшую пятницу представили свои программы видения будущего столицы Карелии.

Временно исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова и депутат городского совета Сергей Дьяконов представили программы развития Петрозаводска и ответили на вопросы членов комиссии, сообщили в Петросовете.

Следующие собеседования пройдут на неделе. Их итогом станет список из не менее двух претендентов, из которых 24 ноября в Петросовете выберут нового мэра.

Напомним, в числе кандидатов кроме Дьяконова и Колыхматовой - Андрей Малафеев, Александр Паккуев, Павел Сандберг, Алексей Таранов, Артем Тимошенко и Сергей Ярлыков. // фото пресс-службы городского совета