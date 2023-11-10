100 миллиардов потребуется на новый этап программы расселения бараков

На заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству говорили о расселении аварийного жилья.

Как отметил руководитель Минстроя Виктор Россыпнов, на этом этапе расселяют дома, которые признаны аварийными с 2012 по 2016 год. Под расселение попали 150 тысяч квадратных метров в 16 районах республики. Финансирование программы составило почти 8 млрд рублей.

Программа завершена в шести районах Карелии, а до конца ноября завершится еще в пяти. До конца года программу завершат в Беломорске, Петрозаводске, Лахденпохье, Медвежьегорске, Суоярви и Сортавале. Новые дома строят местные компании.

Новый этап программы затронет дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Аварийными признаны 4719 домов, их площадь превышает 1057,3 тысячи кв.м. Расселить предстоит 55 тысяч человек. На этот этап программы расселения потребуется 100 млрд рублей. Граждане также смогут дождаться квартиры в новом доме, получить жилье на вторичном рынке или компенсацию.

По предварительной оценке Россыпнова, в рамках будущей программы потребуется построить дома на 16 тысяч квартир, это 640 тысяч кв.м. Примерно десять процентов из этого объема приходится на сельские территории. Примерно 7500 квартир планируют расселить путем выплаты компенсации.

Также, по словам министра, сегодня закон разрешает строить деревянные дома, проекты таких домов согласованы с федеральным центром. Такие домокомплекты планируют возводить в сельской местности.

В Петрозаводске планируют подготовить земельный участок в районе Комсомольского проспекта. Министр отметил, что площадь этого участка позволит построить дома для расселения аварийного жилищного фонда города. Россыпнов заявил, что практика, когда всех желающих с районов Карелии переселяли в Петрозаводск, осталась в прошлом. По закону новое жилье предоставляется в том муниципалитете, где находится аварийный дом. Но в единичных случаях, когда люди нуждались в медицинской помощи, им предоставляли жилье в Петрозаводске. Такая практика останется и в будущей программе расселения.