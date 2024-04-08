Канадские бобры в Карелии вытеснили европейских

Завезенные еще в прошлом веке в Скандинавские страны бобры в Карелии вытеснили своих собратьев -европейских бобров. Об этом рассказали в заповеднике «Кивач».

Эти бобры проникли в Карелию и Ленобласть из Финляндии и до сих пор активно строят плотины и хатки на территории заповедника. Сотрудники регулярно видят их следы, когда патрулируют территорию.

Бобров считают вредителями, ведь их плотины провоцируют потопы, животные также грызут деревья и прибрежную растительность. Но они положительно влияют на прибрежные и водные биотопы, создавая условия для процветания множества организмов.

В местах потопов селятся многочисленные моллюски и водные насекомые, которые привлекают водоплавающих птиц. // фото: freepik.com