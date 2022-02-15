Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде

Россиянка Камила Валиева лидирует в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине после короткой программе. Наша спортсменка показала результат 82,16 балла.

На втором месте - еще одна российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова, она набрала 80,20 балла. Третье место у японки Каори Сакамото (79,84 балла).

Еще одна россиянка Александра Трусова после короткой программы расположилась на четвертой позиции.

Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля. Фото ria.ru