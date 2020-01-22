Бесхирургическое лечение варикоза успешно проводится в Петрозаводске

Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… По данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.

На сегодняшней день медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.

В 2013 году «Костная клиника» стала первым медицинским учреждением в Петрозаводске, представившим методику ЭВЛК. На данный момент хирургом - флебологом «Костной клиники» Мозгуновым Михаилом Валерьевичем проведено более 1300 операций со 100% положительным результатом.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) – уникальная малоинвазивная методика лечения варикозной болезни, заключающаяся в воздействии лазерного излучения на венозную стенку. В клиниках США и Европы при описании этого метода часто применяются эпитеты «бесхирургический», «безрубцовый», что абсолютно соответствует действительности - лазерная коагуляция вен является средством, так называемой, офисной хирургии, когда сразу же после проведения операции пациенту не требуется помещение в стационар, он самостоятельно покидает медицинский центр и практически сразу (обычно через 3-5 дней) может приступать к своей повседневной деятельности.

За пределами России эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) уже давно получила признание и стала основным видом лечения варикозного расширения вен, и еще не так давно была доступна для российских пациентов только в столичных клиниках.

«Клинические результаты достоверно показывают, процедура ЭВЛК более эффективна и менее травматична, чем хирургическая операция. Я ожидаю, что эта процедура (ЭВЛК) заменит в подавляющем большинстве случаев операцию при лечении варикозных вен в несколько ближайших лет. Она проста и пациентам очень нравятся результаты. Вы обязаны предложить Вашим пациентам эту возможность»

- цитирует Дэвид Вандерпул, доктор медицины, сосудистый хирург; Брентвуд, Теннеси, США

Как проводится операция?

Суть методики заключается в воздействии лазерного излучения на венозную стенку. Через пункцию вены под контролем УЗИ вводится лазерный световод, который воздействует на стенку вены. Вена спазмируется и просвет ее закрывается. Через определенное время коагулированная вена прорастает соединительной тканью и исчезает, что и обеспечивает хороший косметический эффект. Точность достигается благодаря тому, что операция проходит под контролем ультразвукового ангиосканирования. После операции пациенту рекомендуется походить в течение часа. Сама операция занимает 1,5 - 2 часа и не требует помещения пациента в стационар.

Важное преимущество эндовенозной лазерной коагуляции перед другими методиками – возможность проведения оперативного лечения пациентам с варикозной болезнью, осложненной трофической язвой.

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