Как делать не надо рассказал «ПКС-Водоканал»

Недавно в «ПКС-Водоканал» неравнодушный петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина оригинальным и совершенно неприемлемым способом решил набрать воды. Он вставил в рычаг колонки, расположенной на улице Гвардейская, топор. Мужчине показался этот подход удобным – не пришлось стоять у колонки, нажимая на ручку.

Такая эксплуатация водоразборной колонки грозит поломкой – целый район мог остаться без воды из-за одного человека, решившего облегчить себе жизнь. В данном случае эжектор колонки мог не сработать, так как не полностью был нажат рычаг. В корпусе колонки осталась вода, которая в подобных ситуациях нередко замерзает. А если в рыгач вставить щепу (к сожалению, самый популярный способ блокировки ручки), она проваливается в корпус колонки, и вода перестает поступать.

Фото: скрин видео из официальной группы «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонтакте»

Кстати, за воду жители близлежащих домов платят, поэтому неправильно просто так приехать и воспользоваться колонкой в собственных нуждах.

АО «ПКС-Водоканал» напоминает о том, как нужно пользоваться водоразборной колонкой для того, чтобы она служила долго:

• нельзя бросать в устройство камни и бить по нему тяжелыми предметами

• у колонок запрещается мыть автомобили, животных, а также стирать вещи

• набор воды должен составлять не менее 3 литров за один раз

• нельзя использовать для набора воды посуду с узким горлышком

• в случае неполадок не ремонтируйте колонку самостоятельно

Если вы обнаружили поломку водоразборной колонки, звоните в диспетчерскую службу АО «ПКС-Водоканал» по номеру +7 (8142) 76-64-04 или оставляйте заявку на сайте https://pks-vodokanal.ru/. «ПКС-Водоканал» обращается к горожанам с просьбой уважать друг друга и напоминает, что использование колонки оплачивается и должно осуществляться правильно.