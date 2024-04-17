Как делать не надо рассказал «ПКС-Водоканал»
Недавно в «ПКС-Водоканал» неравнодушный петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина оригинальным и совершенно неприемлемым способом решил набрать воды. Он вставил в рычаг колонки, расположенной на улице Гвардейская, топор. Мужчине показался этот подход удобным – не пришлось стоять у колонки, нажимая на ручку.
Такая эксплуатация водоразборной колонки грозит поломкой – целый район мог остаться без воды из-за одного человека, решившего облегчить себе жизнь. В данном случае эжектор колонки мог не сработать, так как не полностью был нажат рычаг. В корпусе колонки осталась вода, которая в подобных ситуациях нередко замерзает. А если в рыгач вставить щепу (к сожалению, самый популярный способ блокировки ручки), она проваливается в корпус колонки, и вода перестает поступать.
Кстати, за воду жители близлежащих домов платят, поэтому неправильно просто так приехать и воспользоваться колонкой в собственных нуждах.
АО «ПКС-Водоканал» напоминает о том, как нужно пользоваться водоразборной колонкой для того, чтобы она служила долго:
• нельзя бросать в устройство камни и бить по нему тяжелыми предметами
• у колонок запрещается мыть автомобили, животных, а также стирать вещи
• набор воды должен составлять не менее 3 литров за один раз
• нельзя использовать для набора воды посуду с узким горлышком
• в случае неполадок не ремонтируйте колонку самостоятельно
Если вы обнаружили поломку водоразборной колонки, звоните в диспетчерскую службу АО «ПКС-Водоканал» по номеру +7 (8142) 76-64-04 или оставляйте заявку на сайте https://pks-vodokanal.ru/. «ПКС-Водоканал» обращается к горожанам с просьбой уважать друг друга и напоминает, что использование колонки оплачивается и должно осуществляться правильно.