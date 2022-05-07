К соцсетям губернаторов и мэров появились новые требования

После блокировки иностранных платформ россияне отправились в цифровую миграцию. По данным на конец апреля, прирост ежедневной аудитории «ВКонтакте» составил более четырех миллионов пользователей, а доля активных авторов увеличилась на 22%. В российские ТГ-каналы суммарно добавились 40 миллионов новых подписчиков. В «Одноклассниках» на треть увеличилось количество восстановленных аккаунтов, темп новых регистраций вырос в полтора раза.

Об этом рассказал в интервью Ura.ru первый заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Он отметил, что за это время более 70 губернаторов открыли страницы в Telegram и в «ВКонтакте». И поскольку основной трафик переходит именно в эти соцсети, их рекомендовано в обязательном порядке использовать для работы органам власти.

«Мы [«Диалог»] долго оценивали, рейтинговали губернаторов. И с разработанной методологией сейчас идем уже в сторону мэров, — говорит Кирилл Истомин. – Для нас очень важно, чтобы коммуникация была человекоориентированной, то есть орган власти общался с людьми на той площадке, где удобнее гражданам».

Поведение губернаторов и мэров в соцсетях будет оцениваться по качеству ведения пабликов и личных страниц. Например, есть рекомендация использовать больше видео и меньше текста. Будут учитываться число подписчиков и охваты публикаций, а также – скорость и качество ответов на обращения граждан.

Истомин также отметил, что аудитория TikTok, несмотря на временное ограничение для российских пользователей загружать видео и проводить прямые эфиры, в апреле не падала. Он выразил уверенность, что TikTok вернется в страну после доработки своих алгоритмов под требования законодательства РФ. Фото pixabay.com