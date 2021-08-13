К программе лояльности «СберСпасибо» присоединился новый партнер

К программе лояльности «СберСпасибо» присоединилась стоматологическая клиника «Космо». При оплате услуг безналичным способом у этого партнёра держателям карт СберБанка будут начислены повышенные бонусы от «СберСпасибо» в размере 3%. Также клиенты могут обменивать бонусы на оплату услуг клиники в размере до 30% от суммы чека.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением Сбербанка:

СберСпасибо - крупнейшая в стране банковская программа лояльности. Участие в ней даёт предпринимателям возможность увеличить средний чек, и соответственно, свою выручку. Выгода программы для держателей банковских карт также очевидна: благодаря бонусам СберСпасибо клиенты Сбербанка могут экономить средства в размере до 99% от суммы покупок. Накопленными бонусами можно поделиться с другими участниками программы лояльности - такие переводы доступны на уровне «Большое Спасибо» и выше.

Максим Гавщук, генеральный директор клиники «Космо»:

Мы всегда рады сделать посещение нашей клиники удобным для любого пациента. Это касается не только внутренней атмосферы, отношения врачей, но и приятных бонусов. Программа «СберСпасибо» стала отличным дополнениям к тем акциям, которые мы регулярно проводим для наших клиентов. В результате пациент получает качественное лечение, а вместе с ним и возможность приятно сэкономить.

Для участия в программе лояльности «СберСпасибо» надо иметь банковскую карту СберБанка, зарегистрироваться в бонусной программе в мобильном приложении или на сайте «СберСпасибо», личном кабинете СберБанк Онлайн, через устройство самообслуживания банка или с помощью СМС-банка и оплачивать товары и услуги безналичным способом. Один бонус равен одному рублю.

С полным списком партнёров можно ознакомиться на сайте spasibosberbank.ru или в мобильном приложении программы лояльности «СберСпасибо».