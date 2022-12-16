Из-за аварии на канализационной станции стоки попали в Онежское озеро

Насосное оборудование на канализационной станции в Медвежьегорске наконец привели в порядок. Объект работает после вмешательства прокуратуры и решения суда, сообщили в надзорном ведомстве.

История началась еще в прошлом году, когда рухнуло основание стены приемного резервуара. В результате канализационная станция на Набережной улице прекратила нормально функционировать.

Насосы вышли из строя, машинное отделение затопили сточные воды. Канализацию перестали откачивать, колодцы переполнились, сети заилились. Нечистоты стали попадать в Онежское озеро.

Районная прокуратура потребовала от директора компании «Сток» устранить нарушение законодательства. В итоге вынесли дисциплинарное наказание должностному лицу. Оштрафовали также и руководителя организации за ненадлежащее содержание инженерных сетей.

Летом этого года прокуратура подала в суд иск и попросила обеспечить функционирование насосной станции, восстановив целостность приемного резервуара и установив насосное оборудование.

Суд удовлетворил иск, компания провела ремонтные и пусконаладочные работы. Канализационная насосная станция в Медвежьегорске сейчас функционирует в штатном режиме. // иллюстративное фото: freepik.com