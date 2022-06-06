Из России в Финляндию в этом году не пустили 818 человек

С начала текущего года в Финляндию из России не пустили на пунктах Нуйямаа и Ваалимаа 818 человек. За неделю границы на юго-востоке пересекают порядка 18 тысяч человек, большинство из них – именно россияне, передает Yle.

Самой частой причиной отказа во въезде в Финляндию для россиян стало несоблюдение связанных с ковидными ограничениями условий. При этом после начала военной спецоперации на Украине количество отказов во въезде существенно выросло.

Так, в марте в страну через юго-восточные пункты пропуска не смогли въехать 150 человек. В апреле отказали уже 300 пассажирам, в мае - 295. // Фото: rajaliikenne.fi