Историк моды назвал «тотал деним» главным трендом лета

Александр Васильев назвал тотал деним главным трендом этого лета. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

Образ – джинсовый верх и низ – был популярен в 90-е.

«Синюю хлопчатобумажную ткань использовали для морских парусов. Когда судна сворачивали свою деятельность, эти огромные паруса необходимо было пустить в производство. И именно из этой ткани, привеенной из Франции из города Ним, в США стали шить первые джинсы», - рассказал историк моды. // фото unsplash.com

