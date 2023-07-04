Привлекающие внимание мужчин прически назвали россиянкам

Бьюти-блогерш Дарья Погадаева перечислила прически, которые привлекают внимание мужчин. В списке их несколько, материал вышел в издании Marie Claire.

В частности, представители сильного пола реагируют на расслабленные локоны, небрежный пучок и прямые пряди. Удлиненную челку можно сделать акцентом в образе.

Гладкие пучки и удлиненные каре с ровным срезом тоже очень актуальны. По словам Погадаевой, здоровые, густые, блестящие волосы делают женщину сексуальной.

Блогер также отметила как удачный вариант окрашивание с эффектом выгоревших на солнце прядей и низкий гладкий хвост, подчеркивающий скулы. // фото: www.freepik.com