04 июля 2023, 18:39
Привлекающие внимание мужчин прически назвали россиянкам
Бьюти-блогер Дарья Погадаева рассказала, как укладывать волосы
Бьюти-блогерш Дарья Погадаева перечислила прически, которые привлекают внимание мужчин. В списке их несколько, материал вышел в издании Marie Claire.
В частности, представители сильного пола реагируют на расслабленные локоны, небрежный пучок и прямые пряди. Удлиненную челку можно сделать акцентом в образе.
Гладкие пучки и удлиненные каре с ровным срезом тоже очень актуальны. По словам Погадаевой, здоровые, густые, блестящие волосы делают женщину сексуальной.
Блогер также отметила как удачный вариант окрашивание с эффектом выгоревших на солнце прядей и низкий гладкий хвост, подчеркивающий скулы. // фото: www.freepik.com