Стало  известно, какая вещь должна быть в гардеробе женщины

В гардеробе женщин должен бы брючный костюм в полоску. Такое мнение высказал стилист Александр Рогов, сообщает «Лента.ру».

Такой костюм он посоветовал приобрести россиянкам. В качестве примера он опубликовал фото модели, на которой был удлиненный пиджак, жилет и брюки, украшенные тонкими вертикальными линиями светлого оттенка.

Другой дизайнер Валерия Антонова считает, что этим летом в моде элегантность, а неоновые наряды, кислотные оттенки и темные джинсы – в прошлом. Также дизайнер считает, что следует отложить в сторону платья с узорами, в стиле baby-doll и «крестьянские» с декольте и буфами, а отдать предпочтение классическому силуэту. Дизайнер посоветовала сменить сандалии на сабо, шлепанцы - на эспадрильи, а леггинсы носить только в спортивном зале. // фото unsplash.com