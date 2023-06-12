Российский стилист назвал модный узор этого лета

Россиянам назвали один из модных узоров этим летом. По мнению стилиста Александра Рогова, в тренде будет горох, передает «Лента.ру».

«Наряды в горошек — это модное заявление! Тренд на крупный, небанальный горох — один из актуальнейших узоров сезона», - считает эксперт по стилю. Он сопроводил публикацию в мессенджере серией фотографий с различными вариантами принта.

Мужчины могут сочетать рубашки в горох и однотонные брюки, пиджаки в горох и белые футболки. В горох могут быть также аксессуары - например, галстук. // фото unsplash.com