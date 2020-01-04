Историк моды назвал самые неудачные новогодние наряды звезд

Известный телеведущий и историк моды Александр Васильев поделился с изданием «Семь дней» своим экспертным мнением о нарядах звезд, участвующих в новогодних телешоу.

По мнению Васильева, многие артисты проявили оригинальность и хороший вкус, но отдельные исполнители подобрали для выступлений неудачные образы.

Ниже образы и аргументы.

Юлия Михальчик

Поп-исполнительница и автор песен сделала упор на оригинальность и выбрала костюм в стиле милитари с погонами, фуражкой и глубоким декольте. Историк моды назвал этот образ «любовница генерала», увидел в нем намек на пошлость и посчитал провальным. Но выразил надежду, что наряд был необходим Михальчик для роли в шоу и подходил под репертуар.

Юлия Савичева

Другая Юлия — Савичева для концерта примерила белое мини-платье с вкраплениями красных пятен. Такой принт смутил ведущего «Модного приговора». Издалека кажется, что наряд испачкан в крови, заявил Васильев. Этот образ певицы, на его взгляд, подошел бы для роли жертвы маньяка в «какой-нибудь резне бензопилой».

Лолита Милявская

Певица однажды уже поблагодарила Александра Васильева за критику одежды и призналась, что делала ошибки. И вот, как сказал искусствовед, Лолита совершила новую ошибку. Ее очередной наряд сильно обтянул фигуру похудевшей, но все же не миниатюрной звезды. Ярко-красный жакет с пуговицами вытянутой формы оказался прекрасен, но подчеркнул контуры нижнего белья.

Светлана Лобода

Наряд Светланы Лободы для концерта «Песня года» — верх вульгарности. Такое решение вынес судья «Модного приговора». Певица вышла на сцену в длинных сапогах, латексной мини-юбке и большими кружевными наплечниками поверх бюстгальтера. На голову она надела шляпу с бахромой, а глаза прикрыла прямоугольными очками. По словам Васильева, он спутал бы певицу с Сергеем Зверевым, если бы не знал, кто это. Стилистам поп-дивы он посоветовал сбавить накал непристойности и убрать с плеч «эту полтавщину».

Николай Басков

Единственный в этом ТОПе вокалист-мужчина оделся в тандеме с Лободой, как заметил историк моды. Певец выбрал шитый золотом и длинной бахромой костюм а-ля Элтон Джон. Васильев высказал предположение, что у звезд один и тот же дизайнер.

«Вместе они выглядят как вокально-инструментальный ансамбль, я бы назвал его «Лабуда“», — пошутил эксперт.

Нюша

Больше всех Александра Васильева разочаровала Нюша. У историка моды сложилось впечатление, что артистка не знает, как одеваться на Новый год. Певица появилась на публике в откровенном джинсовом костюме — в мини-шортах и нижнем белье, которое выступало из-под короткой куртки. Такой наряд ведущий назвал примером дурного вкуса.

«Если с верхом я еще как-то могу смириться, то с низом — никак не получается. Эти джинсовые трусы-шорты, надетые поверх рваной рубашки, — полное бе­зобразие»,

— заключил искусствовед.