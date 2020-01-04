В мэрии напоминают, где и чем занять детей в новогодние каникулы

В мэрии Петрозаводска напоминают, куда можно пойти с детьми в новогодние каникулы. В частности, речь идет о ежедневных анимационных программах и мастер-классах в рамках Рождественской ярмарки, работающей на площади Кирова с 28 декабря по 7 января с 12 до 14 часов.

5 января аниматоры щенок Скай и котёнок Карамелька выступят с программой «Кто к кому приглашает детвору?». Мастер-классы: «Зимняя маска» (изготовление эксклюзивной маски на палочке), «Новогодний пряник» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).



6 января юные участники гуляний побывают «В гостях у Снеговика». Главные герои – Снеговик и Зайка. Мастер-классы: «Волшебный сувенир» (изготовление оригинального подарка на Рождество), «Пряничных дел мастер» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).



7 января (15.00-18.00) состоится торжественная церемония закрытия Рождественской ярмарки. Мастер-классы: «Рождественский ангел» (изготовление текстильной куклы), «Свет рождества…» (роспись витражного окошка), «Рождественский пряник» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).



Также 5 января в нижнем кафе «Горка» состоится благотворительное шоу «Новый год в сладком королевстве» от фонда имени Арины Тубис. Детей ждут Дед Мороз, новогодние игры, фокусы и мастер-классы, чаепитие.

Также программу на 5 января можно посмотреть в нашей афише.