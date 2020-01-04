Мусор в Петрозаводске и районах Карелии вывозится с задержками

Вывоз мусора в городских округах и сельских поселениях Карелии может быть затруднен, а графики транспортирования сдвинуты, сообщает пресс-служба регионального оператора по вывозу мусора ООО «Автоспецтранс».

Как сообщает ведомство, виной тому большое количество мусора и погода.

«Традиционно в дни новогодних праздников количество ТКО увеличивается в среднем в 2 раза. Соответственно возрастает нагрузка на контейнерные площадки и технику, обеспечивающую транспортирование. Зачастую мусоровозам приходится делать по несколько рейсов, чтобы вывезти весь мусор. Кроме того, первые дни нового 2020 года отмечены в Карелии сильными ветрами, метелью и гололедицей. Несвоевременная посыпка дорог к местам накопления ТКО существенно затрудняют предоставление коммунальной услуги»,

- сообщает ведомство.

По информации Автоспецтранса, на сегодняшний день из-за наледи на дорогах и в междворовых проездах затруднен подъезд к контейнерным площадкам в Петрозаводске (Древлянка, 17, ул. Чистая, Сыктывкарская,10, Хейконена). Заставлены машинами контейнерные площадки по ул. Лососинская, 24, Скандинавский проезд 12-19, Калинина 61, 57, Правды 25, 50, 36.

В Сортавальском районе в связи с гололедом отсутствует возможность подъезда к Рускеальскому парку. Повторный заезд оператор ООО «КПК» планирует сегодня.

Отсутствие посыпки на дорогах создало 3 января в Заозерье ситуацию, когда мусоровоз, приехавший за ТКО, не смог выехать из данного населенного пункта. В связи с этим сдвинулись графики транспортирования в Прионежском районе.

По информации костомукшского оператора ООО «МСА», гололед не дает возможности подъехать к домам по ул. Советской, Карельской, Горняков и пр.

В случае отклонения от графика вывоза граждан просят звонить по телефонам: