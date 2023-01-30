30 января 2023, 19:44
Россия

Истерзанное собаками тело мужчины нашли в российском городе

В Свердловской области трагическим образом закончились поиски пропавшего местного жителя

В городе Серов Свердловской области больше недели искали пропавшего молодого мужчину. В итоге его нашли погибшим, а тело было изуродовано бродячими собаками, пишет портал e1.ru.

По данным издания, 33-летний мужчина пропал 21 января. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт», полиция и друзья начали его поиски 23 января. По данным полиции, мужчину нашли погибшим у пилорамы 29 января.

Тело горожанина сильно пострадало от собак, по данным источника, они обгрызли голову, ключицу и плечо. Вещи погибшего лежали рядом с ним нетронутыми. По факту гибели россиянина следователи начали проверку. // Фото: unsplash.com

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