Ирина Мирошник рассказала о самых важных достижениях Администрации

24 марта Глава Петрозаводска представила отчет о деятельности Администрации в 2020 году депутатам Петрозаводского городского совета. Полный текст документа размещен на сайте мэрии. В программе «Мэр и я» Ирина Мирошник рассказала, какие, на ее взгляд, события стали самыми важными в жизни Петрозаводска в минувшем году.

- Я считаю, что 2020 год, который прошел под знаком столетия республики и грандиозных инвестиций, наглядно демонстрирует то, что Петрозаводск имеет столичный статус не только на бумаге.

Наш город получил возможность достойно развиваться как столица, административный центр Республики Карелия.

Конечно, этому способствуют федеральные проекты, которые давно вошли в городскую жизнь. Мы получаем серьезное федеральное финансирование, которое позволяет сделать наш город безопаснее, комфортнее, совершеннее. В рамках реализации Федеральной целевой программы развития Республики Карелия на территории Петрозаводска реализуются 8 объектов. Среди них объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, социальной сферы, здравоохранения.

Самым знаковым событием стало завершение работы по строительству здания аэровокзального комплекса аэропорта «Петрозаводск», где созданы достойные условия для горожан и гостей республики. Кроме того, завершена реконструкция железнодорожного вокзала и Кировского моста.

Наряду с реализацией федеральных проектов, могу сказать, что одним из важнейших событий для Петрозаводска в 2020 году стала реализация проектов, которая проходила в рамках подготовки к 100-летнему юбилею республики. Наш город получил дополнительное финансирование для решения таких важных вопросов как ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. Вспоминая минувший год, нельзя не сказать, что наша работа проходила в непростых условиях.

Пандемия – существенный нюанс, который нужно было учитывать, включая выпадающие доходы бюджета, ограничения в работе общественного транспорта и предприятий в сфере обслуживания и общепита, сложность подрядчиков привлекать кадры для выполнения проектов.

Но я считаю, что мы справились, - сказала Ирина Мирошник. (Видео)