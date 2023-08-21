Инструкторам, обвиняемым в гибели детей, предоставили последнее слово

При подведении итогов повторного слушания обвиняемый инструктор водного похода по имени Павел Ильин полностью опроверг свою вину. В то же время Валерий Круподерщиков, также являющийся обвиняемым в данном деле, отказался говорить что-либо.

21 августа в законодательном органе г. Петрозаводска открылось повторное слушание по делу о гибели 14 детей в Сямозерском водоеме.

Судья Елена Голяева перешла в комнату для принятия заключения, заявив, что к окончанию совещания 11 сентября будет оглашен вердикт.

Ранее прокурор Харченков призвал отправить инструкторов в колонию за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. //фото: freepik.com/