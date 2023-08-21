Зараженный навоз и ртутные лампы выбрасывали на плодородные земли

Опасную свалку на территории сельскохозяйственного предприятия в Олонецком районе обнаружили сотрудники Россельхознадзора. На арендованном фермерами земельном участке нашли строительный мусор, ртутные лампы, другие отходы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Полезные земли захламили на площади почти в пять тысяч квадратных метров. В центре участка на площади в 21,5 тысячи квадратных метров был свален навоз. Мелиоративные каналы на земле заросли.

Все это привело к значительному уменьшению плодородности почвы. Так, на 44,4 процента упало содержание в ней фосфора, а органических веществ – на 49,7 процента. Но главное – в пробах земли обнаружили общие колиформные бактерии, в том числе кишечную палочку.

Предприятие еще до завершения проверки ликвидировало свалку отходов. Но вопрос об административной ответственности все же решается. // фото: prostooleh/ freepik.com