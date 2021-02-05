Иномарку занесло, развернуло и выбросило на микроавтобус на Калинина

В камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк», а также на видеорегистратор попал дорожный эпизод на улице Калинина в Петрозаводске.

Автомобиль «Хендай» попал в аварию 4 февраля в 06:27 возле дома №29. ДТП предшествовал обгон. Автомобили направлялись в сторону центра города. Когда водитель совершал обгон, со двора выезжала другая машина, передает dtpptz.ru.

Водитель кроссовера, судя по всему, попытался уйти от столкновения, сманеврировал вправо, машину занесло, развернуло и отбросило на припаркованный микроавтобус, а затем на проезжую часть.