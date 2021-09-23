Иномарку петрозаводчанина увезли на эвакуаторе за нарушение ПДД

Автомобилист временно лишился Mazda из-за парковки в неправильном месте. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что мужчина нарушил правила остановки.

В результате от дома № 64 по улице Варламова в карельской столицы иномарку эвакуировали сотрудники ГИБДД. Mazda стояла на месте, предназначенном для парковки транспорта инвалидов.

Теперь автомобилисту придется забирать машину со специализированной стоянки и платить штраф. За подобное нарушение он составляет пять тысяч рублей. // Фото: источник