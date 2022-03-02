Информацию об отчислении россиян из вузов опровергли в Финляндии

Финское Министерство образования и представители вузов заявили, что об исключении русских студентов из-за ситуации с Украиной не может быть и речи. За комментариями обратились журналисты Yle после распространившихся в соцсетях и СМИ сообщений.

Русские студенты в Финляндии опасаются, что им могут не дать новый вид на жительство.

Но в Министерстве образования и культуры с недоумением восприняли эту информацию, ведь выгнать студента из вуза на основании национальности просто невозможно.

– Законодательство Финляндии о высшем образовании не позволяет лишить права на образование российских студентов высших учебных заведений на основании сложившейся ситуации или войны, – заверил глава департамента высшего образования и научной политики Атте Яяскеляйнен.

Опрошенные Yle Новости финские вузы также опровергли информацию о возможности отчислить кого-то из-за геополитической ситуации. // Фото: StartupStockPhotos/Pixabay.com