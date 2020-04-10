Индивидуальным предпринимателям будет оказана денежная помощь

В Карелии в связи с эпидемией коронавируса из 372 предприятий поступила официальная информация о сокращении штата или переводе сотрудников на неполный рабочий день.

Об этом 10 апреля на заседании комитета ЗС РК по экономике сообщил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, в прошлом году в этот период было 251 такое предприятие. Сколько индивидуальных предпринимателей лишились работы из-за эпидемии и сколько людей, которые трудились неофициально, оказались на улице, он назвать не смог.

Олег Ермолаев отметил, что Карелия вошла в тройку лидеров по предоставляемым мерам поддержки. Он подробно рассказал о той помощи, которая сегодня предоставляется в Карелии представителям малого и среднего бизнеса. Это и налоговые каникулы, и отсрочки по арендным платежам, и возможности дешевых кредитов, и многое другое. Практически, он повторил все то, о чем уже рассказывал вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов во время встречи губернатора республики с представителями бизнеса.

Ермолаев сообщил также, что в ближайшее время в правительстве подробно расскажут о том, как в республике поддержат микропредприятия и индивидуальных предпринимателей. Решение об этом, по его словам, было принято 9 апреля на оперативном экономическом штабе.

- Мы нашли механизм, какие меры поддержки можно оказать именно таким индивидуальным предпринимателям, у которых нет сотрудников. Будет оказана единовременная финансовая помощь всем предпринимателям, которые работают в уязвимых отраслях. Мы уже подготовили соответствующие поправки в постановление правительства Республики Карелия, - сказал Олег Ермолаев.

По его словам, размер финансовой помощи составит в пределах МРОТа – 12 130 рублей в месяц.

Депутаты предложили включить в список наиболее уязвимых отраслей экономики стоматологические клиники, которые сегодня имеют право оказывать только экстренную помощь и проводить лечение, которое нельзя отложить. Ермолаев сказал, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен.

По оценке Ермолаева, выпадающие доходы из-за эпидемии коронавируса составят для бюджета Карелии до конца года 5-7 миллиардов рублей. Но, по его словам, в федеральном центре понимают проблемы регионов и готовы возместить потери.

Участвующие в заседании ЗС РК предприниматели жаловались, что объявленные в Карелии меры поддержки вообще не работают. В частности, арендодатели не реагируют на сертификаты, которые выдает Торгово-промышленная палата о том, что конкретное предприятие попало в форс-мажор, а банки отказываются выдавать кредиты под 0% годовых на зарплату сотрудников.

По словам Ермолаева, с арендаторами, которые не идут навстречу, следует выяснять дальнейшие отношения в суде. Относительно беспроцентных кредитов министр уточнил, что у банков есть ряд условий. Предприятие должно находится на обслуживании у этого банка на зарплатном проекте. Это главное условие предоставления беспроцентного кредита на 6 месяцев.

Напомним также, что сегодня, 10 апреля, состоится прямая линия Главы Карелии, где он будет готов ответить на вопросы бизнес-сообщества Карелии.