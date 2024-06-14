14 июня 2024, 19:29
Хозяйкам дали совет по избавлению от запаха и наледи в холодильнике
Для решения проблемы предлагают воспользоваться содой
Одна хитрость поможет убить двух зайцев. С образованием наледи и появлением неприятных запахов в холодильнике поможет сода.
В холодильнике различные продукты начинают активно источать и поглощать запахи. Также в жаркую погоду холодильник работает на максимуме, начинает появляться наледь.
Чтобы забыть об этих проблемах, эксперты издания «БелНовости» предложили растворить в стакане воды 2-3 чайные ложки соды.
Сода содержит большое количество гидрокарбоната натрия, который предотвращает образование льда. А также защищает продукты от впитывания посторонних запахов, сохраняя их свежесть и натуральный аромат. // фото unsplash.com/ nrd