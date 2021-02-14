14 февраля 2021, 14:59
Хоккеисты команды «ГУОР Карелия» победили «Морских волков»
Сегодня наши играют против «Черных медведей»
Карельская хоккейная команда сыграла первый матч в рамках первенства Студенческой хоккейной лиги Санкт-Петербурга, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».
«Карелы» одержали верх над командой «Морские волки» со счетом 4:1!
В ходе матча Иван Кутузов оформил дубль, также отличились Федор Мартынов и Егор Верховых. В воротах играл Иван Малышев.
Следующий матч состоится уже сегодня в 21:15. Команда из Кондопоги играет против клуба «Черные Медведи-Политех». Прямой эфир встречи будет организован хозяевами в Instagram: @blackbears_hockey
Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».