14 февраля 2021, 14:59
Спорт

Хоккеисты команды «ГУОР Карелия» победили «Морских волков»

Сегодня наши играют против «Черных медведей»

Карельская хоккейная команда сыграла первый матч в рамках первенства Студенческой хоккейной лиги Санкт-Петербурга, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».

«Карелы» одержали верх над командой «Морские волки» со счетом 4:1!

В ходе матча Иван Кутузов оформил дубль, также отличились Федор Мартынов и Егор Верховых. В воротах играл Иван Малышев.

Следующий матч состоится уже сегодня в 21:15. Команда из Кондопоги играет против клуба «Черные Медведи-Политех». Прямой эфир встречи будет организован хозяевами в Instagram: @blackbears_hockey

Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».

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