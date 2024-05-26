Хакеры продолжают атаковать провайдер в Карелии

Провайдер «Ситилинк» переживает очередную хакерскую атаку. Накануне массированная DDoS-атака была совершена на узловые серверы связи, в Карелии у некоторых пользователей могли возникнуть проблемы с Интернетом.

Сегодня в паблике «Ситилинка» сообщили о продолжении атак и возросшем количестве обращений в контакт-центр. Технический отдел отслеживает состояние сети и оборудования, фиксирует аномалии и устраняет их.

Специалисты указали на то, что на некоторых IP-адресах еще могут быть недоступны различные сервисы, а страница оплаты доступна только из домашней сети «Ситилинка», но если открыть другие способы, начинается новая атака ботами. При этом телевидение работает, но у некоторых пользователей еще могут быть трудности.

В «Ситилинке» добавили, что используют различные технические решения по защите и снижению ущерба от атаки. // фото unsplash.com