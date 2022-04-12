Грязный снег вперемешку с мусором вывозят с контейнерных площадок

Территории рядом с контейнерными площадками освобождают от грязного снега и мусора по обращениям петрозаводчан, сообщили в городской администрации.

ПМУП «Автоспецтранс» расчистил территорию в районе домов №70 на проспекте Невского и № 8 на Лесной улице, возле дома №8 на улице Архипова и у дома №8 на улице Калинина. Также уборку собираются провести у дома № 36-а на проспекте Ленина, на улицах Фрунзе у дома №6 и Мончегорской у дома №51.

Ранее петрозаводчане сняли на видео кишащую крысами помойку вблизи жилых домов и детских садиков на Древлянке. (фото пресс-служба мэрии)