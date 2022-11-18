Грузовик и легковушка перевернулись на трассе в Карелии

Груженый лесовоз 17 ноября слетел с автодороги «Кочкома — Госграница» в кювет и перевернулся. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Бревна вывалились и развалились вокруг. В комментариях пишут, что на этой дороге лесовозы довольно часто двигаются с огромной скоростью.

В этот же день с трассы «Кола» на территории Кондопожского района в ДТП попала легковая машина. Она перевернулась рядом с Янишпольем, перед поворотом на деревню Часовенская. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВКонтакте