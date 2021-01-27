Грузовик горел утром в Петрозаводске

На пульт пожарно-спасательной службы столицы Карелии поступило сообщение о том, что на улице Зайцева горит грузовик.

Инцидент произошел вчера утром. Прошло всего порядка пяти минут, когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия и приступили к тушению транспортного средства. К этому моменту огнем была охвачена кабина машины.

В течение нескольких минут брандмейстеры справились с огнем. В результате пожара у грузового автомобиля ЗиЛ-433110 значительно повреждена кабина.

По предположению специалистов пожар произошел из-за неисправности транспортного средства.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится проверка.