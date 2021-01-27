27 января 2021, 09:40
Грузовик горел утром в Петрозаводске
По предварительному заключению специалистов, пожар произошел из-за неисправности в машине
На пульт пожарно-спасательной службы столицы Карелии поступило сообщение о том, что на улице Зайцева горит грузовик.
Инцидент произошел вчера утром. Прошло всего порядка пяти минут, когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия и приступили к тушению транспортного средства. К этому моменту огнем была охвачена кабина машины.
В течение нескольких минут брандмейстеры справились с огнем. В результате пожара у грузового автомобиля ЗиЛ-433110 значительно повреждена кабина.
По предположению специалистов пожар произошел из-за неисправности транспортного средства.
Материальный ущерб устанавливается. Проводится проверка.