Женщина умерла от внебольничной пневмонии в Карелии

За минувшие 24 часа зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Скончалась женщина 1940 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

36 человек за сутки госпитализированы с диагнозом «внебольничная пневмония».

Начиная с 1 апреля, с данным диагнозом госпитализированы 4449 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, попавших в стационар ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото с сайта crimea-radio.ru