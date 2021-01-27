27 января 2021, 09:31
Женщина умерла от внебольничной пневмонии в Карелии
36 человек за сутки госпитализированы с легочной инфекцией
За минувшие 24 часа зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Скончалась женщина 1940 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.
36 человек за сутки госпитализированы с диагнозом «внебольничная пневмония».
Начиная с 1 апреля, с данным диагнозом госпитализированы 4449 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, попавших в стационар ранее указанного периода).
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Фото с сайта crimea-radio.ru