27 января 2021, 08:51
Магазин в Сегеже пытались обокрасть дважды за день
Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников
Один из сетевых магазинов Сегежи дважды за сутки пострадал от вороватых посетителей, сообщает управление Росгвардии по Карелии.
22 января мужчины 34 и 38 лет пытались пронести мимо кассы продукты питания, не заплатив за них деньги.
Задержавшие правонарушителей росгвардейцы передали их в полицию для дальнейшего разбирательства.
Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»