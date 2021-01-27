Магазин в Сегеже пытались обокрасть дважды за день

Один из сетевых магазинов Сегежи дважды за сутки пострадал от вороватых посетителей, сообщает управление Росгвардии по Карелии.

22 января мужчины 34 и 38 лет пытались пронести мимо кассы продукты питания, не заплатив за них деньги.

Задержавшие правонарушителей росгвардейцы передали их в полицию для дальнейшего разбирательства.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»