Инвалида завалило снегом в Карелии

На пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступил звонок с просьбой о помощи из поселка Салми.

Из разговора стало понятно, что инвалид не может выйти из дома. К месту происшествия выехали поселковые пожарные.

Оказалось, что снег, сошедший вчера с крыши дома, завалил входную дверь. Пожарным пришлось взяться за лопаты и произвести расчистку входной двери от снежного завала.

Мокрый снег принес неприятности и администрации наркологического диспансера в Петрозаводске. В результате сползания снежной массы по крыше произошел отрыв снегозадержателя, который еще и повис на проводах. Установив трехколенную лестницу, пожарные провели работы по снятию оторвавшейся конструкции.

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