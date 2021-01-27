Сегодня сгорел жилой дом в Пряжинском районе Карелии

27 января в 02:33 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района выезжали на тушение огня в деревню Маньга, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

На месте выяснилось, что горит жилой дом № 25. Шестерым пожарным, использовавшим для борьбы с огнем две спецмашины, понадобилось около часа, чтобы погасить пламя. В 03:21 пожар был ликвидирован.

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