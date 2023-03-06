Группа «Черный Вторник» выступит на фестивале «Воздух Карелии»

Этим летом на фестивале «Воздух Карелии» (0+) на вотчине Талвиукко выступит группа «Черный Вторник». Имя нового участника главного музыкального приключения карельского лета озвучили сегодня организаторы мероприятия. Коллектив исполнит для слушателей хиты группы «Сектор Газа».

«Будучи официальным трибьютом легендарного коллектива, вот уже 10 лет «Черный Вторник» достойно продолжает дело Юрия Хоя, однако за все это время ни разу не выступал ни на «Воздухе», ни в Петрозаводске. Исправим это недоразумение 16-18 июня на возрождении нашего фестиваля!»

- сообщили организаторы.

Также гостями фестиваля станут Гарик Сукачев, «Алиса», «ТОDD» (музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), группа «7Б», «Наив», Мара, Игорь Растеряев, коллектив Gayazov$ Brother$. Список артистов еще будет пополняться. // фото предоставлено организаторами фестиваля