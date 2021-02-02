Группа банка «Открытие» продемонстрировала рекордный рост вложений

По итогам 2020 года объем активов клиентов «Открытие Брокер» вырос на 76%, а вложения в инвестиционно - накопительные страховые продукты «Росгосстрах Жизнь» - на 36%.

На фоне рекордного роста популярности российского фондового рынка в 2020 году объём клиентского портфеля «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») по итогам 2020 года достиг нового исторического максимума, увеличившись на 76%. Существенный прирост портфеля активов был обеспечен за счёт развития цифровых каналов продаж и совершенствования дистанционных клиентских сервисов.

Количество клиентов, которые выбрали для своего портфеля продукты от «Росгосстрах Жизнь», выросло почти вдвое, с 88 тыс. в 2019 до 156 тыс. в 2020 году. Сборы по ИСЖ по итогам прошлого года выросли на 36% до 12,2 млрд рублей, по НСЖ – также на 36%, до 3,3 млрд рублей.

По итогам 2020 года портфель активов клиентов «Открытие Брокер вырос до максимального значения за всю историю компании. Показатель на 76% превосходит результаты 2019 года. Это свидетельствует о высоком темпе развития бизнеса, растущем уровне доверия к бренду и высокой лояльности и удовлетворенности клиентов.

«Прошлый год подтвердил высокий спрос на инвестиционные продукты с максимальной защитой вложенного капитала, которые предлагает наша компания. Еще одной причиной роста стало повышенное внимание к своему здоровью и здоровью близких, которую обеспечивает страхование жизни. Мы уверены, что делаем одни из самых лучших продуктов на рынке, и это подтверждается спросом и ростом продаж»

- говорит заместитель генерального директора, финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов.

«Минувший год выдался успешным для инвестиционного бизнеса группы. Существенная коррекция на финансовых рынках в начале года и снижение ключевой ставки создали отличные условия для комфортного входа в рынок и поспособствовали активному росту клиентской базы. Динамика развития инвестиционного блока подтверждает правильность нашего подхода, который подразумевает синергию банковского и брокерского бизнеса. Команда брокера сумела оперативно приспособиться к новым условиям и достигла намеченных в начале года показателей. Кроме того, проделанная в 2020 году работа позволит устойчиво развиваться инвестиционному блоку группы в дальнейшем. Таким образом, в наступившем году мы ожидаем ещё более существенного роста этого направления»

— говорит старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.