Греф раскрыл цифру клиентов и акционеров в Сбере
Сегодня в Сбере 108 миллионов клиентов из числа физических лиц и 3,2 миллиона клиентов-юридических лиц. Об этом рассказал в своем выступлении на «Дне инвестора» глава банка Герман Греф.
По его словам, за три года, время реализации прошлой стратегии, количество клиентов-физлиц выросло на 10 миллионов, а юридических лиц, компаний, увеличилось на 500 тысяч.
Мы столкнулись с последствиями пандемии, с беспрецедентными санкциями, потерей международных активов, заморозкой активов, мы с толкнулись с уходом всех вендеров, которые обеспечивали нашу устойчивость и долгие годы работы наших систем, мы столкнулись с беспрецедентным уровнем кибератак. И оглядываясь назад, я могу сказать, что мы достойно прошли через все эти испытания.
И я еще раз хочу поблагодарить нашу команду за четкость, точность, скорость реакции, поиск решений нестандартных задач и слаженность взаимодействия. Еще раз хочу сказать большое спасибо нашим акционерам за то, что вы верите в нас, и нас за этот период стало около 2 миллионов. Хочу поблагодарить наших клиентов. Спасибо, что вы с нами. Количество наших клиентов за этот сложнейший период времени увеличилось,
- сказал Греф в своей речи.
Фото: Сбер