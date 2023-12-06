Греф раскрыл цифру клиентов и акционеров в Сбере

Сегодня в Сбере 108 миллионов клиентов из числа физических лиц и 3,2 миллиона клиентов-юридических лиц. Об этом рассказал в своем выступлении на «Дне инвестора» глава банка Герман Греф.

По его словам, за три года, время реализации прошлой стратегии, количество клиентов-физлиц выросло на 10 миллионов, а юридических лиц, компаний, увеличилось на 500 тысяч.

Мы столкнулись с последствиями пандемии, с беспрецедентными санкциями, потерей международных активов, заморозкой активов, мы с толкнулись с уходом всех вендеров, которые обеспечивали нашу устойчивость и долгие годы работы наших систем, мы столкнулись с беспрецедентным уровнем кибератак. И оглядываясь назад, я могу сказать, что мы достойно прошли через все эти испытания. И я еще раз хочу поблагодарить нашу команду за четкость, точность, скорость реакции, поиск решений нестандартных задач и слаженность взаимодействия. Еще раз хочу сказать большое спасибо нашим акционерам за то, что вы верите в нас, и нас за этот период стало около 2 миллионов. Хочу поблагодарить наших клиентов. Спасибо, что вы с нами. Количество наших клиентов за этот сложнейший период времени увеличилось,

- сказал Греф в своей речи.

Фото: Сбер