Теперь на портале Госуслуг можно купить или продать авто

Сбер и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили сервис, c которым можно безопасно покупать и продавать автомобили на портале Госуслуг.

Для этого обеим сторонам сделки надо подписать электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечит аккредитив. Благодаря инновационному сервису покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец — деньги за него. К тому же продавец будет уверен, что покупатель зарегистрировал машину на себя в ГИБДД и авто больше не числится за прежним владельцем.

Такой аккредитив исполняется автоматически, как только банк получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учёт в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счёте, переходят от покупателя к продавцу.

Приобретение автомобиля — это крупная покупка, которая порой связана с рисками. Наш совместный проект с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи машины и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между госуслугами и Сбером. Думаю, что безопасная сделка с аккредитивом быстро станет популярной при продаже подержанных машин,

сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Минцифры активно развивает портал Госуслуг. Новый сервис безопасной сделки через аккредитив позволяет получить весь комплекс услуг — от подписания договора купли-продажи транспортного средства до онлайн-расчётов за него — быстро, удобно, в режиме одного окна, и абсолютно бесплатно,

- отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков.

// Фото: Кандинский