С наступлением холодов жители Карелии перешли на триллеры и драмы

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от цифровой экосистемы МТС выяснили, как изменились предпочтения кинозрителей в Карелии минувшей осенью. Жители региона отдавали предпочтение драматическим сериалам. Время просмотра видеоконтента по сравнению с летом суммарно выросло на 7%.

Как отмечается в исследовании, карельские кинолюбители стали на 11% чаще смотреть фильмы и сериалы с десктопных устройств (компьютеры, ноутбуки). Это говорит о том, что с наступлением холодов жители республики стали проводить больше времени у экрана дома.

Так, самыми популярными сериалами среди жителей Карелии за период с 1 сентября по 30 ноября стали:

драма о рынке эскорт-услуг "Жизнь по вызову 2" (18+, Россия)

драма о настоящей любви «Черная любовь» (18+, Турция)

драма "Спасти единственного сына" (18+, Россия)

триллер в лучших традициях европейского детектива "Коса" (18+, Россия)

оригинальный проект KION про врачей "Тест на беременность" (16+, Россия)

кадр из фильма "Черная любовь"

Самым популярным жанром у жителей Карелии стала драма, самыми любимым актером – Павел Прилучный.

Фото: МТС/KION