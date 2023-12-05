05 декабря 2023, 16:56
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С наступлением холодов жители Карелии перешли на триллеры и драмы

Любимым российским актером, по мнению аналитиков KION, стал Павел Прилучный
Кадр из фильма "Спасти единственного сына"

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от цифровой экосистемы МТС выяснили, как изменились предпочтения кинозрителей в Карелии минувшей осенью. Жители региона отдавали предпочтение драматическим сериалам. Время просмотра видеоконтента по сравнению с летом суммарно выросло на 7%.

Как отмечается в исследовании, карельские кинолюбители стали на 11% чаще смотреть фильмы и сериалы с десктопных устройств (компьютеры, ноутбуки). Это говорит о том, что с наступлением холодов жители республики стали проводить больше времени у экрана дома. 

Так, самыми популярными сериалами среди жителей Карелии за период с 1 сентября по 30 ноября стали:

  • драма о рынке эскорт-услуг "Жизнь по вызову 2" (18+, Россия)
  • драма о настоящей любви «Черная любовь» (18+, Турция)
  • драма "Спасти единственного сына" (18+, Россия)
  • триллер в лучших традициях европейского детектива "Коса" (18+, Россия)
  • оригинальный проект KION про врачей "Тест на беременность" (16+, Россия)
кадр из фильма "Черная любовь"

 

Самым популярным жанром у жителей Карелии стала драма, самыми любимым актером – Павел Прилучный.

Фото: МТС/KION

 

                                                                                      

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