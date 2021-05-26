Грандиозное шоу барабанщиков пройдет в Петрозаводске 30 мая

30 мая жителей и гостей Петрозаводске ждет не только масштабный полумарафон ЗаБег.рф, но и музыкальный праздник Drummers Party под открытым небом. В течение дня в центре столицы Карелии будут работать пять площадок, а с 12 до 15 часов на главной сцене пройдет большой концерт. Представляем программу граниозного музыкального праздника.

Главная площадка / cцена №1 (площадь Кирова):

8.40 - 8.50 Ритм для разминки - Константин Городецкий, Юрий Шульга / Степан Кияшкин, Никита Карпеченко;

9.00-11:00 Старты забегов. Выступления гостей и резидентов барабанного шоу Drummers Party из Санкт-Петербурга и республики;

11:00 - спортивный флешмоб - ZaVeT, Поколение, IMPULSE, Степан Кияшкин и клуб танцев Timez;

11.10-12:00 - награждение победителей и продолжение Drummers Party.

С 12.00 – 15.00 праздничный концерт;

12:00-12:10 Юрий Шульга (резидент барабанного шоу Drummers Party (Петрозаводск);

12:10-12:30 Фолк-группа «Линдар»

12:30-12:40 Александр Хлынцев (Drummers Party)

12:40-13:00 Группа HVOIDA

13:00-13:10 Степан Кияшкин (резидент барабанного шоу Drummers Party (Санкт-Петербург)

13:10-13:30 группа Омбан зрения

13:30-13:40 Константин Городецкий (резидент барабанного шоу Drummers Party (Санкт-Петербург)

13:40-14:00 Рок-группа «Все по-взрослому!»

14:00-14:10 Кристина Бубнова (резидент барабанного шоу Drummers Party (Петрозаводск)

14:10-14:30 Группа LAMI

14:30-14:40 Антон Зайцев (резидент барабанного шоу Drummers Party (Петрозаводск)

14:40-15:00 Группа ZaVeT.



Сцена №2 (смотровая площадка - пересечение улиц Пушкинская и Титова) с 9:00 до 11:00 - вокально-инструментальный ансамбль «Поколение» и ансамбль барабанщиков IMPULSE;

Сцена №3 (Въезжая площадь - пересечение пр. Ленина и ул. Энгельса (гостиница Северная) с 9:00 до 11:40 - преподаватель по барабанам первой рок-школы Карелии Z-school Михаил Кокшаров и его класс Drum Dreamers;

Сцена №4 (малая) пересечение пр. Ленина и улицы Кирова) с 9:00 до 11:40 - музыкальные группы Петрозаводска, а также преподаватели и студенты первой рок-школы Карелии Z-school:

9.00 - 9.20 - вступление. Антон Зайцев, группа «Счастливо оставаться»

9.50 - 10.00 - Александр Хлынцев (Drummers Party), группа LAMI

10:30 - 10.40 - Антон Зайцев (Drummers Party), группа HVOIDA

11.10 - 11.20 - Юрий Завьялов (Drummers Party)

11.20 - 11.40 - студенты первой рок-школы Карелии Z-school (Рома - 9 лет, Андрей - 12 лет, Иван - 17 лет);

Сцена №5 (набережная Онежского озера - створ проспекта Ленина) с 9:00 до 11:40 - DJ Balkansky и Тимур Удальцов барабанщик группы ZaVeT. В их исполнении будет звучать бодрящий uk garage (прим.ред. гэридж - жанр урбанистической электронной музыки). (фото irockstar.tv)