Граффити закрашивают на детских площадках Петрозаводска

В Петрозаводске начали ремонтировать поврежденное игровое оборудование на детских площадках.

Специалисты осматривают конструкции, выявляют поломки и изъяны, составляют акты и направляют заявки на восстановление поврежденных элементов. По контракту текущим ремонтом занимается ООО «Городской комбинат благоустройства», рассказали в администрации города.

На детской площадке в Дмитревском сквере сотрудники комбината закрасили граффити, отремонтировали поврежденные элементы, а аварийные - демонтировали.

20 апреля специалисты обследовали детские городки в Зарецком парке. Всего предстоит проверить около трех десятков площадок в разных районах столицы Карелии. (фото пресс-центр администрации города)