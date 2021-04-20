Петрозаводчан приглашают на субботник в парке Победы

Петрозаводчан приглашают принять участие в городских субботниках. На этой неделе в столице Карелии пройдет несколько экологических акций.



21 апреля в 17:00 субботник пройдет в парке Победы, сообщили в администрации города. Участников обеспечат перчатками и мешками для мусора. Специалисты проведут мастер-класс по санитарной обрезке ветвей.



22 апреля в 15:30 уборка мусора и формовка растений пройдет в парке Железнодорожников, 23 апреля в 17:00 – в парке Ямка. Еще одна акция по расчистке территории состоится 23 апреля в 11:00 на Сортавальском бульваре.



24 апреля в 11:00 акция по уборке стартует на аллее Отцов на Ключевой, в 12:00 - в парках Беличий Остров, 50-летия Пионерской Организации и Якорном, а также возле средней школы №3 на улице Антонова. В 15:00 субботник начнется в районе дома №40 на Октябрьском проспекте, в 16:00 - у дома №15 на Бесовецкой улице.



Петрозаводчане также сами могут организовать субботник на общественных территориях. Для этого нужно подать заявку на электронную почту: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru, указать контактное лицо, телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, отметить необходимость предоставления мешков и перчаток.



Вывоз мусора после субботников с дворовых территорий и территорий при различных учреждениях обеспечивают управляющие организации и лица, ответственные за содержание. (фото tvkrasnodar.ru)