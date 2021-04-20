На улицах Петрозаводска в 2021 году модернизируют освещение

В 2021 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Петрозаводске запланированы ремонт и модернизация уличного освещения. Работы пройдут на 12 объектах, сообщает пресс-служба мэрии.

В их число вошли улица Заводская (пересечение Первомайского проспекта с Шуйским шоссе); улица Правды (участок от Промышленной улицы до Ключевского шоссе); улица Репникова (участок между улицами Антонова и Ключевой); Муезерская улица (участок от улицы Чапаева до Прибрежного переулка); Неглинская набережная (в районе дома №53); улица Федосовой (участок от Малой Слободской улицы до Казарменного моста); Кукковское кольцо; улица Шотмана (участок между улицами Разина и Мелентьевой); улица Калинина (участок от проспекта Александра Невского до Литейной площади); Парковая улица (участок от Высотного проезда до дома №35 по Парковой улице); улица Парфенова (участок между улицами Балтийской и Ровио); улицы Дружбы, Кирпичная и Подсочная (район Сулажгорского Кирпичного завода).

Проекты и техническая документация по предстоящим работам полностью готовы. В мэрии отмечают, что за последние годы такого масштабного обновления систем уличного освещения в Петрозаводске не было. Фото администрации города