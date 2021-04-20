Эксперты узнали отношение жителей Карелии к эгоизму

Аналитики развлекательной платформы «Фотострана» опросили 1100 человек и узнали, любят ли себя жители Карелии. Оказалось, что 56% респондентов любят себя. Они считают, что здоровый эгоизм - то, что необходимо каждому человеку.

Важно уметь слушать себя и свое тело, находить время на отдых от рутины и проблем, уделять больше внимания своему ментальному и физическому здоровью, баловать себя.

«Я у себя на первом месте»,

- коротко комментирует ответ участница опроса Елизавета.



При этом 33% участников опроса признались, что им не хватает любви к себе. Это не всегда просто, ведь над любыми отношения нужно работать – даже над отношениями с самим собой. Без любви к себе невозможно адекватно оценивать свои достоинства, что негативно влияет на уровень самооценки.

«Вечно кажется, что я чего-то не достоин, что я мог бы лучше»,

- сказал Артем.



11% респондентов не определились с любовью к себе и не дали однозначного ответа. (фото blog.karpachoff.com)