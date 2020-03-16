16 марта 2020, 14:01
Происшествия

Грабитель ударил знакомого по голове и похитил его мобильный телефон

Полиция возбудила уголовное дело по факту грабежа в отношении 27-летнего подозреваемого

27-летний житель Прионежского района встретил в одном из торговых центров в Петрозаводске своего бывшего коллегу. На улице между ними произошел конфликт.

В итоге житель Прионежья ударил 37-летнего мужчину по голове и скрылся с его мобильным телефон. Похищенный гаджет грабитель продал за одну тысячу рублей. Поисками злоумышленника занялись сотрудники МВД. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

В беседе с полицией подозреваемый пояснил, что пошел на преступление ради того, чтобы вызвать такси и уехать домой.

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новости петрозаводска
Прионежский район
Полиция
Грабеж