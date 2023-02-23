Государственные награды вручили бойцам Росгвардии из Карелии

Бойцам Росгвардии из Карелии вручили государственные награды. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Торжественная церемония прошла сегодня в Петрозаводске. Героями торжества стали 25 силовиков - они получили орден Мужества, медали Жукова, «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и «За отличие в охране общественного порядка».

Росгвардейцы были удостоены государственных наград за свою службу в зоне проведения специальной военной операции. // Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com