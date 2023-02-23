В Минздраве назвали продукты, которые не стоит употреблять мужчинам

В Минздраве Карелии рассказали об основных правилах составления настоящего мужского рациона. Информацию приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что мужчины должны питаться не реже трех раз в день. При этом стоит знать меру - не переедать и не есть перед сном. Перекусы не менее важны, чем основные приемы пищи, но это не должны быть фастфуд или сладости, которые содержат много быстрых углеводов. Лучше выбирать фрукты, овощи или орехи.

Ряд продуктов вообще стоит исключить из рациона или, как минимум, не увлекаться их употреблением. В эту группу специалисты причисляют не только простые углеводы, но и растворимый кофе, копчености, дрожжевой хлеб, цельное молоко, домашние соленья и алкоголь.

Напротив, мясо в Минздраве назвали главным мужским продуктом. В нем содержится белок, который является главным строительным материалом для всего организма.

Белок можно получать не только из продуктов животного происхождения (рыбы, птицы, свинины, говядины), но и из бобовых культур, яиц, молочных продуктов, грибов и орехов. Тем, кто предпочитает мясо, советуют готовить его целым куском - отварить, запечь или потушить. Мужчинам достаточно употреблять мясо три-четыре раза в неделю, в старшем возрасте - и того реже.

Главным принципом питания специалисты назвали его максимальное разнообразие. Это позволит мужчинам долго оставаться в отличной форме и избегать болезней. // Фото: unsplash.com