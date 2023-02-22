Банк в Кеми подал в суд на покойника и хотел взыскать с него кредит

Городской суд в Кеми отказал «Совкомбанку» во взыскании задолженности по кредиту с местного жителя. Дело в том, что в суд финансисты обратились уже после смерти должника, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Ответчик взял в долг у банка под залог квартиры и нарушил условия кредитного договора, в связи с чем, истец просил расторгнуть кредитный договора.

Истец требовал взыскать долг и для этого продать на торгах заложенную квартиру. Однако в ЗАГС сообщили, что ответчик умер. Поскольку банк обратился в суд уже после смерти заемщика, в иске отказали. // фото: pixabay.com